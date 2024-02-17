«الأعلى للجامعات» يناقش حقوق ذوي الهمم مع المجلس القومي لذوي الإعاقة

استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث ومتابعة عدد من الإجراءات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية.

بحث التحديات والمشكلات

تطرق اللقاء بين أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى بحث التحديات والمشكلات الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الدراسات العليا، والرسوم الدراسية المقررة وآليات قبول الطلاب بكليات الجامعات المصرية.

أوضاع الطلاب من ذوي الإعاقة

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باللقاء مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة عدد من الامور التي تخص اوضاع الطلاب من ذوي الإعاقة فى الجامعات والحديث عن لائحة الالتحاق بالكليات المختلفة و الأنشطة و الاتحادات الطلابية.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن لقاءها أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، اتسم بالمودة والنقاش الثري لصالح الطلاب من ذوي الإعاقة، ليس هذا فقط بل تطرق الحديث إلى لائحة التعيين لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة، ومناقشة الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الدراسات العليا، ودور مراكز الإعاقة الموجودة في الجامعات، ودور اللجنة العليا لانفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة 2018.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، قرار المجلس الأعلى للجامعات بعضوية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى لجنة التعليم العالي المنوط بها متابعة ملف الطلاب ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد قيام الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بتكريم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرا لدورها وجهودها في حل مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة.