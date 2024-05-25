الإعلامية لجين عمران تعلن وفاة والد نجليها

أعلنت الإعلامية لجين عمران، وفاة زوجها السابق وفاة والد نجليها، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وفاة وفاة والد نجلي لجين عمران السابق

وكتبت لجين عمران، عبر «ستوري» حسابها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبنائي وأغلى ما أملك جيلان وسمير، في وفاة والدهما منذ قليل، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر والسلوان».

وقالت في «ستوري» أخرى: «اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلٍ ظليل، واجعل عن يمينهم وعن شمالهم نوراً حتى تبعثهم آمنين مطمئنين».