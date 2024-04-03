لجين عمران: «خالد يوسف إداني ورش تمثيل وكان منبهر بيا»

أكدت الإعلامية لجين عمران أنه في نهاية 2019 وقعت مع شركة إنتاج فني في المملكة العربية السعودية على المشاركة في أعمال فنية ما بين السينما والدراما، موضحة أنها لم تكن مقتنعة ولكنها اقتنعت، واشترطت على شركة الإنتاج أن تقدم دورا فنيا مميزا ولا تريد أن تفسد اسمها الإعلامي.

عقد حصري مع شركة إنتاج لمدة سنتين

وشددت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنها وقعت عقدا حصريا لمدة سنتين مع الشركة على أساس المشاركة في مسلسل وفيلم أيضًا، منوهة بأن فيروس كورونا تسبب في توقف العمل.

ورش مكثفة في التعليم

وأوضحت أنها استمرت في التدريب من خلال ورش في التمثيل مع المخرج خالد يوسف والذي كان منبهرا بتقديم الشخصيات، مضيفة: «خالد يوسف عملي ورش مكثفة في البيت، قالي لو مشوفتش فيكي فنانة هقولك خليكي في الإعلام».

وشددت على أنه في ورش التعليم الفني دخلت في حالة التمثيل وأشاد بها المخرج خالد يوسف، منوهة بأنها سعيدة بإشادته به وأكد لها أنه سيقوم على هذا الدور معها في الفيلم السينمائي، منوهة بأن هذا الفيلم لو تم عرضه كان سيغير مصير المرأة والمسلمين في فرنسا، موضحة أن كانت متحمسة لهذا العمل بشكل كبير وواقف على المشاركة في العمل لأنه سيغير أفكارا وآراء وتبحث عن العمل بالمجال الفني وتعمل بالطريقة الصحيحة.