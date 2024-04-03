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دراما المتحدة

لجين عمران: صحتي النفسية أهم من أي شيء

كتب:

عمرو هلال
08:20 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الإعلامية لجين عمران

الإعلامية لجين عمران

أكدت الإعلامية لجين عمران أنها تحب تحقيق المفاجآت في وجه الآخرين لإسعادهم ومساعدتهم مشيرة إلى أن أقوى المفاجآت التي تسعدها تكون من أهلها فهي الأفضل من وجهة نظرها.

مفاجأة الأهل للإعلامية لجين عمران

وشددت «عمران»، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنها تعرضت لمفاجأة كبيرة لها هي من خلال تسليم وحدة سكنية بوجود أهلها في هذه الشقة يوم عيد الميلاد، موضحة أن الشركة المطورة كانت تعي علاقتها بأهلها.

وأوضحت أنها تعمل من أجل أن يكون وضعها النفسي جيدا، وذلك قبل البدء في تقديم أي برنامج لها على شاشة التلفزيون، منوهة إلى أن الصحة النفسية أهم من أي شيء.

وتابعت: «غير مجبرة على تقديم البرنامج مع مقدم برامج لا ترتاح للعمل معه، وهي غير مضطرة فعند تهديد صحتي النفسية أشعر بالاشمئزاز والانزعاج».

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