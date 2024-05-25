نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في الغربية.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثانى محافظ الغربية، وذلك بعد انتهاء كل أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتقدير الدرجات، والتي بدأت مباشرة عقب انتهاء امتحانات الترم الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظ الغربية

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظ الغربية اُعتمدت من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتم إعلانها في مختلف المدارس في الإدارات التعليمية العشر بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظ الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثانى محافظ الغربية، تم إرسال نسخة إلكترونية من النتيجة النهائية عقب انتهاء أعمال رصد وتقدير الدرجات، وانتهاء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات إلى الإدارات التعليمية العشر، وبدورها قامت كل إدارة بإرسال نسخة منها على كل مدرسة حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على النتيجة والحصول على نسخة منها.