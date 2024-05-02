«تعليم الغربية» تعلن ضوابط امتحانات نهاية العام.. تنطلق 8 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، استعدادات امتحانات صفوف النقل في نهاية العام الدراسي 2023-2024، والمقرر انطلاقها 8 مايو الجاري، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة من أجل الخروج بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، بالصورة المناسبة وتوفير المناخ المناسب لكل الطلاب والطالبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أنه مؤخرا، جرى عقد اجتماع مع كل الجهات المعنية ومديري الإدارات التعليمية، من أجل مناقشة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي، ومن أجل تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات.

تعليمات لضمان سير الامتحانات

وأوضح أنه أصدر تعليمات مشددة لضمان سير الامتحانات بصورة طيبة، وهي كالتالي:

- وضوح ورقة الامتحان.

- وجود 22 طالب في اللجنة الواحدة.

- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- تواجد الزائرة الصحية.

- نشر جداول الامتحانات على صفحات المدارس.

- رصد الدرجات أولًا بأول.

- الالتزام بضوابط وتعليمات الامتحانات.