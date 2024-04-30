«تعليم الغربية» تفوز بالمركز الثالث في مسابقات فنون اللغة العربية

حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، فوزًا جديدًا على مستوى الجمهورية، خلال مسابقات «فنون اللغة العربية» التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث فاز الطالب أحمد محمد سادات، مدرسة زفتى الميكانيكية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، بالمركز الثالث الجمهوري في نظم وتأليف الشعر.

تكريم الفائزين

وخلال التكريم الذي تم اليوم بالمركز الرئيسي للأنشطة التربوية بالعجوزة، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، تم تكريم الطالب أحمد محمد سادات، مدرسة زفتى الميكانيكية، الفائز بالمركز الثالث، كما تم تكريم المشرفين ياسر حلمي عمارة، ومنسقي التعليم الفني، الأستاذة منى مصطفى حافظ.

تهنئة الفائزين

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، التهنئة لمدير عام التعليم الفني، ومدير عام إدارة زفتى التعليمية، وللطالب الفائز في مسابقة فنون اللغة العربية و للمشرفين والمنسقين ومدير إدارة المدرسة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح والمزيد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي تنفيذاً إلى توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحث الطلاب على الاجتهاد.