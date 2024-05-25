طارق الشناوي يعلن اسم الفيلم الأقرب لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

يتوقع الناقد طارق الشناوي أن يحصل فيلم «The Seed of the Sacred Fig» أو «بذرة التنين المقدس» للمخرج محمد رسولوف، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، أو جائزة أفضل مخرج لـ«رسولوف»، في ختام فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، التي تقام اليوم في تمام الساعة الـ8 مساء.

الفيلم الأقرب للفوز بالسعفة الذهبية

وعن الفيلم الأقرب للفوز بالسعفة الذهبية، قال الناقد طارق الشناوي في تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك»، «عرض الفيلم أمس في قاعة لوميير واستمر التصفيق للمخرج نحو 20 دقيقة، وهي ظاهرة غير مسبوقة».

طارق الشناوي: «بذرة التنين المقدس» الأقرب إلى السعفة الذهبية لأسباب إبداعية

وأوضح الشناوي «أن الجائزة سيحصل عليها الفيلم الإيراني لأنه يستحقها كمخرج وكاتب لهذا الفيلم الاستثنائي، ولو صدق توقعي ستصبح من نصيب الفيلم لأسباب إبداعية ساتناولها قريبا في مقال قادم، دعمها موقفه السياسي وتعاطف العالم مع فنان يريد التعبير عن نفسه وشعبه ووطنه.. عرض الفيلم هو أحلى ختام المهرجان».