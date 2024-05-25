قبل ختام مهرجان كان السينمائي.. ما الفيلمان الأقرب إلى جائزة السعفة الذهبية؟

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما العالمية عن إسدال الستار على فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، ومن المقرر أن تعلن المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، رئيس لجنة تحكيم المهرجان التي تضم العديد من صناع السينما حول العالم، أسماء الأعمال الفائزة بجوائز السعفة الذهبية.

الفيلمان الأقرب إلى جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

وتشير توقعات الناقد كلايتون ديفيس من موقع «فارايتي»، إلى أن الفيلمين الأقرب إلى جائزة السعفة الذهبية في ختام مهرجان كان السينمائي، هما «Emilia Pérez» للمخرج جاك أوديار، الذي إذا حصل على الجائزة سيكون المخرج العاشر الذي يحصل على الجائزة مرتين، و«The Seed of the Sacred Fig» للمخرج محمد رسولوف.

كما تتضمن الاحتمالات فيلم «Megalopolis» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذي يقترب ليكون أول فائز بالسعفة الذهبية 3 مرات في تاريخ مهرجان كان.

قائمة توقعات الأفلام الفائزة في مهرجان كان السينمائي

- جوائز السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم:

«The Seed of the Sacred Fig» إخراج محمد رسولوف

«Emilia Pérez» إخراج جاك أوديار

«All We Imagine as Light» إخراج بايال كاباديا

- جائزة أفضل مخرج:

جاك أوديار عن فيلم «Emilia Pérez»

شون بيكر عن فيلم «Anora»

أندريا أرنولد عن فيلم «Bird»

- جائزة أفضل ممثل:

بن ويشو عن فيلم «Limonov: The Ballad»

جيسي بليمونز عن فيلم «Kinds of Kindness»

باري كيوجان عن فيلم «Bird»

- جائزة أفضل ممثلة:

ديمي مور عن فيلم «The Substance»

كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم «Emilia Pérez»

ميكي ماديسون عن فيلم «Anora»

جائزة أفضل سيناريو:

بايال كاباديا عن فيلم «All We Imagine as Light»

أندريا أرنولد عن فيلم «Bird»

يورجوس لانثيموس عن فيلم «Kinds of Kindness»