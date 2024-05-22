استقبال حافل للفيلم الصومالي «The Village Next to Paradise» في مهرجان كان

حظي الفيلم الصومالي «The Village Next to Paradise» للمخرج مو هاراوي بشعبية واسعة النطاق وعروض مزدحمة في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، الممتدة من 14 إلى 25 مايو الجاري، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في قسم «نظرة ما» بالمهرجان بحضور الممثلين وطاقم العمل.

ومع الضجيج المحيط بالفيلم، توافد كبار الشخصيات والمشاهير والنقاد والشخصيات الإعلامية الدولية لمشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث أشاد الجمهور العام بالفيلم ومخرجه، وحظي كلاهما بحفاوة بالغة بعد انتهاء العرض الأول.

كما حضر العرض الأول ضيوف مميزون وأصدقاء لطاقم العمل، مثل ريم العدل، مصممة الأزياء الأكثر إنتاجًا وتميزًا في الشرق الأوسط؛ ومدير التصوير عبد السلام موسى؛ والمنتجان أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة الذين يقفون وراء الفيلم الشهير والفائز بجائزة الحرية بمهرجان كان العام الماضي، وداعًا جوليا.

جوائز فيلم «The Village Next to Paradise»

وحصل الفيلم على العديد من الإشادات النقدية المتميزة، وكان أبرز ما كُتب عن الفيلم مراجعة كريستوفر فورلياس لموقع «Variety »، حيث بدأ المخرج باستكشاف الحياة في البلد الذي تركه وراءه، مستخدمًا السينما لسد الفجوة بين ذكريات وطنه والطريقة التي تصورها العدسات الأوروبية عن الصومال.

ويقول في مراجعته: «يقاوم المخرج الرغبة في تصوير الصوماليين على أنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة. يهتم هاراوي أكثر بالتحقيق في الروابط الحميمة لوحدته العائلية غير التقليدية ولكن المتماسكة، بينما يستكشف كيف يتحمل الأفراد المسؤولية عن أفعالهم أو يتهربون منها».

ويعُد «The Village Next to Paradise» أول فيلم على الإطلاق تم تصويره في الصومال ويشارك في المهرجان.

قصة فيلم The Village Next to Paradise

وتدور أحداث الفيلم في قرية صومالية عاصفة، يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم.

كما كتب فابيان لوميرسيه لموقع «Cineuropa»، إذ يفرض مو هاراوي حسه الرائع في خلق صورة سينمائية على حكاية مؤثرة ومقتضبة توضح مصائب الشعب الصومالي وقدرته على الصمود».

ويكمل قائلًا: «الفيلم يأخذ وقته ليرسم، من خلال عائلة صغيرة، صورة للصومال حيث الحاضر قاس للغاية، والماضي ثقيل بمن اختفوا، والمستقبل غامض».

أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي، وبطولة أحمد علي فرح، ومونتاج جوانا سكرينزي، وتصميم الإنتاج لنور عبد القادر، وتصوير مصطفى الكاشف الذي يُعد ثاني الأفلام الروائية الطويلة له بعد فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي.

والفيلم من إنتاج شركة فيلم فرايبيوتر في النمسا، وشركة مامال فى الصومال، وشركة كازاك للإنتاج في فرنسا، ونيكو فيلم في ألمانيا. تتولى المبيعات الدولية شركة توتيم للأفلام وتتولى التوزيع الدولي Jour2Fête، بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي.