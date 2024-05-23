خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة الخضراء بمصر تبلغ 215 مليار دولار

قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إنه خلال الـ3 سنوات الماضية، وقعت مصر استثمارات في مجالات الطاقة الخضراء بأكثر من 215 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوم 14 مايو الجاري أصدرت مؤسسة fdi intelligence المتخصصة في تقارير الاستثمار الأجنبي، تقريرها الرئيسي عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر في المجالات الخضراء في العالم، وأبرز التقرير مصر واحدة من أهم الوجهات في العالم في صناعات الطاقة المُتجددة، وخصوصًا الهيدروجين الأخضر.

مصر حصلت على 5% من مُجمل استثمارات الصين

وقال التقرير إن مصر خلال السنة الماضية جاءت في المرتبة السادسة كأهم وجهة للاستثمارات الصينية في الخارج بمُعدل 8.3 مليار دولار، ونسبة 5% تقريبًا من مُجمل استثمارات الصين خارج حدودها.

وعلى المستوى العالمي، نجحت مصر في جذب 13.2 مليار دولار خلال 2023، مُقارنة بـ2.6 مليار في 2022، في مشروعات صناعية بعيد عن مشروعات الطاقة، ولفت إلى أن مصر نجحت في 3 سنوات فقط منذ 2021 إلى 2023 أن تجذب 215 مليار دولار في مجالات الطاقة الخضراء، بحوالي ضعف القارة الإفريقية مُجتمعة في نفس المُدة.

ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات في مصر في مجال الطاقة الخضراء تصل تقريبًا إلى جميع استثمارات العالم في 2023، مؤكدا أن مصر تعمل كل هذه الإنجازات وهي مضغوطة اقتصاديًا بسبب الضغوطات الجيوسياسية بالدول المحيطة بها.