رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة الخضراء بمصر تبلغ 215 مليار دولار

كتب:

مارينا رؤوف
03:20 م | الخميس 23 مايو 2024
الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إنه خلال الـ3 سنوات الماضية، وقعت مصر استثمارات في مجالات الطاقة الخضراء بأكثر من 215 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوم 14 مايو الجاري أصدرت مؤسسة fdi intelligence المتخصصة في تقارير الاستثمار الأجنبي، تقريرها الرئيسي عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر في المجالات الخضراء في العالم، وأبرز التقرير مصر واحدة من أهم الوجهات في العالم في صناعات الطاقة المُتجددة، وخصوصًا الهيدروجين الأخضر.

مصر حصلت على 5% من مُجمل استثمارات الصين

وقال التقرير إن مصر خلال السنة الماضية جاءت في المرتبة السادسة كأهم وجهة للاستثمارات الصينية في الخارج بمُعدل 8.3 مليار دولار، ونسبة 5% تقريبًا من مُجمل استثمارات الصين خارج حدودها.

وعلى المستوى العالمي، نجحت مصر في جذب 13.2 مليار دولار خلال 2023، مُقارنة بـ2.6  مليار في 2022، في مشروعات صناعية بعيد عن مشروعات الطاقة، ولفت إلى أن مصر نجحت في 3 سنوات فقط منذ 2021 إلى 2023 أن تجذب 215 مليار دولار في مجالات الطاقة الخضراء، بحوالي ضعف القارة الإفريقية مُجتمعة في نفس المُدة.

ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات في مصر في مجال الطاقة الخضراء تصل تقريبًا إلى جميع استثمارات العالم في 2023، مؤكدا أن مصر تعمل كل هذه الإنجازات وهي مضغوطة اقتصاديًا بسبب الضغوطات الجيوسياسية بالدول المحيطة بها.

اقرأ المزيد:

3 فوائد للعمارة الخضراء.. أبرزها الشعور بالراحة وتوفير الطاقة

وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي «فورتسكيو» التعاون في مجال الطاقة الخضراء

«العالمي للاقتصاد الأخضر»: مصر رائدة في استخدام الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: موارد أفريقيا في مجال الطاقة الخضراء هائلة

وزير البترول: هناك شركات عدة ترغب في الاستثمار بمجال الطاقة الخضراء
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.