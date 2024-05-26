4 مكونات فعالة للتخلص من رائحة السجائر في المنزل.. احرصي على التهوية

رائحة دخان السجائر في المنزل من الأمور المزعجة، لأنها من الروائح النفاذة التي تعلق في الملابس والأثاث والستائر وأي نوع من أنواع الأقمشة، لذا يبحث كثيرون، حتى المدخنون أنفسهم، عن طرق التخلص من رائحة النيكوتين في البيت، لذا نستعرض في التقرير التالي، 4 طرق فعالة تساعدك على التخلص نهائيًا من رائحة دخان السجائر في البيت.

يقدم موقع homemadesimple 4 طرقا تساعدك على التخلص من رائحة السجائر القوية في البيت بسهولة، نستعرضها في التالي:

صودا الخبز

صودا الخبز من أفضل الطرق للتخلص من رائحة الدخان في المنزل، لقدرته على امتصاص روائح الدخان والروائح غير المرغوبة، وأيضاً خروج الرطوبة الزائدة من الهواء، ويمكن استخدامه عن طريق نثر مسحوق صودا الخبز على السجاد والأثاث والأرض والأماكن التي علقت بها رائحة الدخان، وترك الصودا لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالتها، ويمكنك أيضاً وضع صودا الخبز في أكواب وتوزيعها على المكان لتمتص الرائحة من الهواء.

الخل

يأتي الخل الأبيض أو خل التفاح ضمن خيارات طرق التخلص من رائحة السجائر في البيت، ويتم ذلك عن طريق مزج كوبين من الخل مع الماء الدافئ، وبقطعة قماش نظيفة امسح الأرضيات والجدران والطاولات وغيرها من الأسطح، ما سيساهم في إزالة رائحة النيكوتين من المنزل.

الفحم

يعمل الفحم كمنقي للهواء الملوث من خلال قدرته المذهلة على امتصاص الروائح القوية مثل دخان السجائر، ويتم استخدامه من خلال وضعه في عدة أوعية ومن ثم توزيعها على أرجاء متفرقة من المنزل، وتستغرق عملية إزالة رائحة الدخان في المنزل عدة ساعات.

البخور

يساهم البخور بفعالية في التخلص من رائحة الدخان من المنزل، لأنه يتميز بالرائحة القوية التي تطغى على أي رائحة كانت.

ويمكنك اتباع مجموعة من النصائح للحد من انتشار رائحة دخان السجائر في المنزل، وهي كالتالي: