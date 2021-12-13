الصحة توضح خطورة دخان السجائر والشيشة على الأطفال: تؤدي للموت المفاجئ

استعرضت وزارة الصحة والسكان، مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشية، وقالت فى تقرير رسمي لها، إن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدي الى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.

وتابعت الوزارة فى تقريرها استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين، يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض وظائف الرئة.

الإصابة بمشاكل تنفسية

وأضافت الوزارة، أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة، مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، لافتة إلى أن الأطفال يصابون من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.

وأشارت الوزارة إلى أن تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي والتهاب القصبة الهوائية، وأكدت حرصها على تقديم روشتة علاجية للمواطنين حرصا على صحتهم والنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

المنحنى الوبائي لفيروس كورنا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من فيروس كورونا وجاء أبرزها البعد عن التدخين، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، بجانب الحرص على الحصول على اللقاح.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين مجددا لأخذ لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مطمئنة المواطنين من توافر كل اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهوري، وطالبت من المواطنين ضرورة الذهاب الى المستشفيات فى حالة وجود مشاكل تنفسية حادة.