رئيس الهيئة الهندسية: إعادة إحياء مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى بعد تحديات أوقفته 20 عاما

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة قررت إعادة إحياء مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى وتخطي كل العقبات التي واجهته من قبل ليتصدر مشروع الدولة في المجال الزراعي، لافتا إلى أن هذا المشروع عانى من تحديات جمة أوقفته نحو 20 عامًا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز: «في الوقت الذي يفقد العالم فيه ملايين الأفدنة سنوياً نتيجة التصحر والجفاف وتغير المناخ فضلا عن الفقر المائي الذي بات يهدد الدولة المصرية ووصلت الفجوة المائية بين المصادر والاحتياجات إلى 21 مليار متر مكعب مياه سنويا مما دعا القيادة السياسية إلى توفير لكل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري وتبطين الترع وتقليل الفاقد من المياه وإعادة التدوير للمياه واستخدام أساليب الري الحديث».

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة بعدة مشروعات للنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من خلال صيانة الرقعة الزراعية المتاحة وعدم السماح للتعدي عليها بجانب الإصرار على التوسع الأفقي.