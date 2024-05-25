اللواء توفيق سامي: 420 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة في توشكى

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنه منذ عام 1997 حلم توشكى يراودنا، ومع البدء في مزارع توشكى عام 2019، بدأت مصلحة الاستصلاح والزراعة لتصل بنا إلى ما تم إنجازه اليوم، واليوم تشرف توشكى بافتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح بمزرعة توشكى 4.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مزرعة توشكى تبلغ مساحتها 140 ألف فدان ستضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة، فضلًا عن المساحات الجاري زراعتها هذا العام.

استصلاح الأراضي في توشكى

وأشار إلى أنه في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكى، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة في ذلك الوقت 400 فدان فقط، وفي يناير 2024 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان.

وأكد أنه في نهاية 2022 تمكنت الشركة من الوصول بالمساحة المزروعة إلى 250 ألف فدان، وفي نهاية 2023 تم الوصول إلى 420 ألف فدان أي بزيادة خلال العام الماضي تعادل 170 ألف فدان.