رئيس الهيئة الهندسية: زراعة 430 ألف فدان بجنوب الوادي بتكلفة 180 مليار جنيه

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن إعادة مشروع توشكى كان يتطلب إزالة المعوقات، وأبرزها ضرورة وصول مياه النيل إلى أراضٍ ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة عبر حائط من الجرانيت بطول 7 كيلو مترات، الأمر الذي حث أجهزة الدولة على التكاتف للتغلب على هذه التحديات وكلفت القوات المسلحة للإشراف على استصلاح وزراعة 430 ألف فدان بجنوب الوادي – توشكى الخير، وقد تجاوزت التكلفة حتى الآن نحو 180 مليار جنيه.

وتابع: تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها خلال موسمين زراعيين واستخدم ما لا يقل عن 8 آلاف طن من المفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إزالة الحائط الجرانيتي كان ضروريا لتنفيذ أعمال شق الترع والتسويات وإنشاء طرق فرعية ورئيسية وتنفيذ ما يلزم من بنية أساسية تضمنت مد خطوط الكهرباء ومحطات عملاقة لرفع المياه».

وأوضح: «تم إنشاء 1500 طريق بعروض متغيرة حتى 10 أمتار وبإجمالي أطوال 1608 كيلو مترات وتنفيذ تسويات 1403 قطع أرض للزراعة بالري المحوري بمساحة 140 ألف فدان وشق ترع بإجمالي أطوال 135 كيلو مترا بعروض متغيرة حتى 39 مترا بإجمالي حفر 40 مليون متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء 109 أعمال صناعية، كما تم تنفيذ شركة كهرباء لخدمة المشروع بالكامل».