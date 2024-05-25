تدريب «مصري - بريطاني» مشترك في مجال الشرطة العسكرية والأمن الجنائي

في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر الشرطة العسكرية المصرية والبريطانية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة في مجالات الشرطة العسكرية والأمن الجنائي، والتي استمرت لعدة أيام بإدارة الشرطة العسكرية بجمهورية مصر العربية.

تضمنت مراحل التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية لنقل وتبادل الخبرات التخصصية، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها، عكس التدريب مستوى الجاهزية والاحترافية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية.

حضر ختام فعاليات التدريب اللواء أركان حرب محمد محمود رجب، مدير إدارة الشرطة العسكرية، والسفير البريطاني، وملحق الدفاع البريطاني بجمهورية مصر العربية، وعدد من قادة القوات المسلحة.