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القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق بالمنصورة بعد انتهاء تطويره

كتب:

محمد مجدي
04:26 م | الجمعة 17 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادي وفندق «رويال جويل» المنصورة بعد تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى مستويات الخدمة الفندقية، وذلك استمراراً لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الاجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة لتقديم خدماتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرضا تقديميا للأعمال الإنشائية والخدمية التي جرى تنفيذها داخل الفندق فضلاً عن أعمال التنسيق الحضاري بما يعزز دور النادي في خدمة المجتمع المحلى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب محرز مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حرب أمجد مـحمد عبد ربه مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من طلاب جامعة المنصورة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.