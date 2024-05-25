رئيس الهيئة الهندسية: نخطط لبدء المرحلة الثالثة من مشروعات استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه جرى تنفيذ شركة كهرباء لخدمة مشروعات استصلاح الأراضي بالوادي الجديد، ليتم تركيب 38 ألف عامود جهد متوسط وما يزيد عن 6 آلاف و500 طن موصلات ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض بإجمالي 1500 كيلو كابلات وتركيب 11 موزع جهد متوسط بقدرة حتى 25 ميجا فولت أمبير و330 لوحة ربط حلقي.

وتابع: وأضيف إلى ذلك 700 محول وكشك كهرباء لخدمة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء 2 محطة رفع مياه عملاقة، و132 محطة فرعية ومساعدة تضمن 579 محطة رفع للمنسوب وتركيب مواسير بأقطار حتى 1400 مللي متر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لاستكمال تحقيق الهدف المنشود للمشروع؛ جار دراسة البدء في تخطيط المرحلة الثالثة لإضافة مساحة من 40 إلى 60 ألف فدان خلال الموسم الزراعي 2025، عبر تنفيذ البنية الأساسية للطرق والمياه والكهرباء».