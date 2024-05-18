محافظ الوادي الجديد يتعاون مع «الزراعة» لتطوير استصلاح الأراضي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة، ومناقشة جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 ألف فدان بنطاق مركز باريس بالمحافظة.

وقال وزير الزراعة في الاجتماع، إن الجهات التابعة للوزارة هي التي نفذت الحصر والتصنيف، وتمثلت في «الهيئة العامة لمشروعات التعمير - مركز بحوث الصحراء - معهد الأراضي والمياه والبيئة - جهاز تحسين الأراضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء».

الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادي الجديد

وأكد القصير أن كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادي الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.

وأشاد اللواء محمد الزملوط بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادي وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.