اللواء توفيق سامي: تمكنا من إضافة 620 ألف فدان منذ 2014 حتى الآن

أكد اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن الشركة تمكنت هذا العام، من زراعة 500 ألف فدان قمح، بزيادة عن العام الماضي تقدر بـ200 ألف فدان، وتعطي إنتاجية تفوق مليون طن من القمح.

ولفت «توفيق» خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن توشكى أنتجت 310 آلاف فدان، أي ضعف المساحة المنزرعة العام الماضي، وشرق العوينات 156 ألف فدان، والفرافرة 4700 فدان، وعين دالة 4300 فدان، بالإضافة إلى الزراعات التحميلية في كل من النخيل والموالح.

وأوضح أنه يوجد تعاون وثيق بين الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ووزارة الزراعة ممثلة في مراكز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن التعاون يبدأ من تصنيف التربة واختيار البذور، ووضع برامج التسميد والمكافحة، بما يؤثر بشكل إيجابي على الإنتاج.

وواصل: «تزرع الشركة ما يزيد عن 700 ألف فدان فعليًا، وفي عام 2023، تم إضافة 220 ألف فدان منزرعة للرقعة الزراعية، وفي 2023\2024 تمكن رجال الشركة، من زراعة 500 ألف فدان قمح جار حصادها الآن، ومن 2014 حتى 2024، تم إضافة ما يزيد عن 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، بما فيها الزراعة البينية والمحملة».