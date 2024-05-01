«صباح الخير يا مصر»: العمال سواعد الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا عن عيد العمال.

وأفاد التقرير بأن «العمال هم سواعد الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وقوة الدفع الرأسية في بناء الجمهورية الجديدة، وفي تنفيذ كل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية في كل روع مصر».

الاحتفال بعيد العمال

وأضاف التقرير: «1 مايو هو يوم للاحتفال بالعمال في كل مجالات العمل؛ الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، اهتمت بشكل غير مسبوق بالعمال وتوفير الدعم اللازم لهم سواء من خلال سن التشريعات أو مبادرات تكفل لهم حياة كريمة».

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

وذكر التقرير مثالا في مجال حماية ودعم العمال، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من القرارات أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان من أجل تغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل، إلى جانب الاهتمام بتدريبهم المهني بتوفير فرص عمل جديد لهم، ورفع مستوى أجورهم.