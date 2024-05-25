الرئيس السيسي: الصناعات التكميلية تعظم الاستفادة من زراعة المحاصيل الموفرة للمياه

قال الرئيس السيسي، البعض قد يسأل عن مصلحتنا من زراعة التين الشوكي وسبب الاهتمام به، ولكننا نزرعه لنستخلص منه الأعلاف، كما أنه يمكننا بنفس كميات المياه التي تروي الـ250 ألف فدان، إضافة كميات أكبر من الأراضي لصالح إنتاج هذا الموضوع؛ ولكن لن تعظم الاستفادة إلا من خلال إقامة صناعات تكميلية، مثل إنشاء مصانع العصر ومشتقات تخرج منه ولها قيمة مالية كبيرة لدخولها في العديد من الصناعات.

وتابع خلال كلمته اليوم في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والتي نقلتها «إكسترا نيوز»: «علينا الاستفادة من حجم المياه الموجودة وكررنا هذا الكلام وسبق قلناه في محطات المعالجة الزراعية سواء المحسمة أو بحر البقر أو الدلتا الجديدة، وجميعها الهدف منها تقليل الفاقد من المياه، ومن خلال التكنولوجيا والعلم والاستفادة من زراعة نباتات جديدة يمكننا تقليل الهادر من المياه أيضا».