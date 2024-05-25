اللواء توفيق سامي: نعتمد على ميكنة حديثة بأيادٍ عاملة قليلة مقارنة بالمساحات المنزرعة

أكد اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة تحتاج لأيدٍ عاملة قليلة مقارنة بالمساحات المنزرعة، لهذا كان ضروريًّا التصنيع الزراعي الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة إضافية، للمساعدة على التوطين وتعمير المدن.

ولفت «توفيق» خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الشركة توفر المنتجات الزراعية بالكمية المطلوبة والجودة اللازمة، مؤكدًا أن الشركة قادرة على التنفيذ وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي أولها التمور، لافتًا إلى أنه بدأ الإنتاج للمساحة المزروعة اعتبارًا من 2018 حتى عام 2020، بداية من العام المقبل، ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادرة، في السوق المحلي ثم التصدير، منوهًا بأن من ضمن أهداف مشروع التمور، أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًّا بين الدول المصدرة.