«دفاع النواب»: مصر رقم صعب لا يمكن إغفاله في حل قضايا الشرق الأوسط

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بالموقف المصري الصلب والثابت في دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها إدخال المساعدات وإيقاف الحرب في غزة وإقامة دولته المستقلة وإقرار السلام في الشرق الأوسط.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وثمّن وكيل «دفاع النواب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، موقف الرئيس السيسي الشهم الشجاع الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن اتصالات ولقاءات المسئولين وزعماء العالم بالقيادة المصرية للتفاهم وللتباحث، وآخرهم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس، دليل على دور مصر المحوري والرئيسي في حل قضايا الشرق الأوسط، وأن القاهرة هي الرقم الصعب الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفاله في حل قضايا الشرق الأوسط والعالم.

مصر لا يمكن الاستهانة بقدراتها

وتابع: مصر لا يمكن الاستهانة بقدراتها، وتتخذ نهج الحكمة في التعاطي مع الأحداث، مع ثبات ووجود وحضور اختيار أن كل السيناريوهات متاحة إذا تم المساس بالأمن القومي المصري وثوابت الدولة المصرية.