«صحة النواب» تبدأ جولة ميدانية في جنوب سيناء بزيارة مركز طب أسرة الرويسات

افتتح وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، جولته الميدانية بمحافظة جنوب سينا، بزيارة مركز طب أسرة الرويسات، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

شرح وافٍ عن المركز وأقسامه

وترأس الوفد النائبة سهير عبد الحميد، وتضمن كلا من النائبة عبلة الألفي، والنائب محمد العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائب محمود أبو الخير، والنائب جمال عمارة، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائبة راوية مختار، والنائبة إيرين سعيد، النائية جومانه لويس، والنائبة سارة عادل.

واستقبل الوفد الدكتور أحمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا مدير الرعاية في جنوب سيناء، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث قدموا للوفد شرحا وافيا عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمات للمواطنين.

3 عيادات متخصصة

ومركز طب أسرة الرويسات هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه 3 عيادات تخصصية، منها عيادة أسنان، وعيادة طب الاسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوي على سكن للأطباء.

وأوصت لجنة الصحة في مجلس النواب بأهمية وجود أكثر من طبيب لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.