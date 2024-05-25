عضو بـ«النواب»: الملحق السياسي لجريدة الوطن كشف الحقائق عن موقف مصر الدولي

قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن الملحق السياسي لجريدة الوطن يعد خطوة محورية في تعزيز الوعي لدى المواطنين، وكشف الزيف والإدعاءات المغرضة التي تستهدف مصر، موضحا إصدار ملحق سياسي شامل يعكس اهتمام الإعلام المصري بتقديم الحقائق في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة.

ملحق «الوطن السياسي» تناول قضية كشف الحقائق عن موقف مصر الدولي

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن العدد الأول من الملحق تناول قضية كشف الحقائق عن موقف مصر الدولي في ظل الحملات الإعلامية الدولية المشوهة لجهود الدولة، موضحا أن الندوات الأخيرة التي غطاها الملحق تطرقت إلى تاريخ مصر وتعاملها مع القضايا الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هذه الندوات استعرضت دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وكيفية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

«الوطن السياسي» به تنوعا في الكتابات والمقالات

وأشاد السادات بدور الإعلام في تنويع الكتابات والمقالات، مما يساهم في خلق مناخ من الحوار البناء بين الآراء المختلفة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، طالما تتوحد خلف مصلحة الوطن، فضلا عن أن هذا التنوع في الأراء يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة، ويساهم في مواجهة الشائعات والادعاءات التي تطال موقف مصر الدولي.