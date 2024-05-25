«تموين القاهرة» تتسلم مبنى خدمة المواطنين بالمرج: طفرة حضارية

أعلن ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، استلام المديرية مبنى أداة تموين المرج ومركز خدمة المواطنين بعد إنشائه بمجمع الخدمات المخصص بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج على مساحة 276 مترا، وذلك استعدادا لافتتاحه قريبا والذي يُعد طفرة حضارية للمراكز التكنولوجية النموذجية التي تقدم الخدمات التموينية للمواطن بشكل متميز وميسر، وذلك في إطار تحسين منظومة العمل وانخفاض زمن أداء الخدمة.

وأشار ثابت إلى أن أول مبنى تم إنشاؤه في مجمع الخدمات مكون من ثلاثة طوابق الدور الأول أرضي مكون من مخزن للمديرية وجراج سيارت، والدور الثاني مركز خدمة مواطنين لتقديم كل الخدمات التموينية بمنطقة المرج، والدور الثالث إدارة تموين المرج بكل أقسامها التموينية والرقابية والمالية والإدارية والتفتيش الفني.

وأوضح مدير تموين القاهرة، أن إقامة المركز تهدف إلى تقديم الخدمات بشكل نموذجي وعلى نحو متكامل للمواطنين ويشمل 10 شباك، ويتضمن شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وشباك لجهاز حماية المستهلك والباقي لتقديم كل الخدمات للمواطنين بشكل عام ومنها استخراج البطاقات بدل الفاقد او التالف والخصم والطلاق وخصم الوفاة والفصل الاجتماعي.

مراكز متطورة

وأكد مدير تموين العاصمة أن التوجه نحو تطوير وإنشاء مراكز متطورة لتقديم الخدمات التموينية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدي الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

خدمة متميزة

وأشار مدير تموين القاهرة إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لتطبيق هذا النموذج الحضاري من مراكز الخدمات التموينية على مستوى جميع مناطق العاصمة، لافتا إلى أن المركز الجديد الذي تم استلامه تم إنشاؤه تحت إشراف الإدارة الهندسية بوزارة التموين عن طريق وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن المركز يضم أيضاً صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وجارٍ تجهيزه بأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات لتصبح خدمة متميزة تقدم وتوضيح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطن بشأن الطلبات المقدمة لوزارة التموين والمركز لتصبح الخدمات التموينية مؤداه للمواطنين بسهولة ويسر.

وتابع، أن هناك عدة محاور لتطوير القطاع التمويني في محافظة القاهرة وعمل طفرة به بإحداث نقلة نوعية في المنشآت والموارد البشرية، فضلا عن تدريب العنصر البشري على التعامل بالنظم الحديثة والتكنولوجية بما يتماشى مع رؤية 2030.