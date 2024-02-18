الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. خطوات سهلة وبسيطة

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، تعتبر من أكثر الخدمات التموينية، اهتماما ورواجا على بوابة مصر الرقمية، بسبب رغبة أصحاب البطاقات التموينية، في الاستعلام عن رقم بطاقة التموين، ومعرفة أسماء الأفراد المدرجين، وعددهم على البطاقة، إذ يترتب عليها تحديد حصة السلع المخصصة للبطاقة والحصول على الدعم التمويني.

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم

وأتاحت بوابة مصر الرقمية، كل الخدمات التموينية أون لاين إلكترونيًا، منها خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، إذ إنّها أصبحت من أكثر الخدمات التي يبحث عنها أصحاب البطاقات،حيث يمكن معرفة السلع التموينة المخصصة للأسرة، شهريا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- الدخول على رابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية هنــا.

2- اختيار خدمة التموين على البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة التموين.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية.

6- الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

7- يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة

أوضحت وزارة التموين، كيفية استخراج بطاقة تموين للمرة الأولي، عبر أكثر من موقع رسمي، مثل موقع «دعم مصر» أو « بوابة مصر الرقمية»، من خلال خطوات بسيطة، لذا تستعرض «الوطن» أسهل الطرق وذلك على النحو التالي:

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة من موقع دعم مصر

- يتم الدخول على موقع دعم مصر عبر الرابط هنـــــــــــا.

- اضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

- اضغط على أيقونة «بطاقة تموين جديدة».

- ادخال الاسم والرقم القومي.

- اضغط على أيقونة «التالي».

- إدخال رقم الموبايل صاحب البطاقة.

- الضغط على أيقونة «التالي».

- تصلك رسالة تحتوي على كود.

- قم بإدخال الكود.

- اضغط على أيقونة «تأكيد».

- اختيار «المحافظة - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن» ثم الضغط على ايقونة «التالي».

- تظهر صفحة المستفيدين من البطاقة.

- الضغط على تنفيذ إصدار بطاقة.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة مصر الرقمية

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني هنـــــــــا.

- اضغط على خدمات التموين.

- اضغط على «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

- اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين الأقرب إليك.

- اضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

- ستظهر لك رسالة بأنّه تم «إرسال طلبك بنجاح».

4 فئات يسمح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

1- مستفيدين معاش تكافل وكرامة.

2- مستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- الأرامل.

4- المطلقات.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين للمحذوفين

تتيح بوابة مصر الرقمية ، خدمة خاصة للاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، في إطار الإجراءات التي تنفذها وزارة التموين؛ لضبط منظومة الدعم، واستبعاد غير المستحقين.

- الدخول عبر بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمة التموين.

- ثم الضغط علي استعلام عن صرف البطاقة.

- تحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين نهائيا

- إذا كانت الأسرة تمتلك سيارة حديثة.

- إذا كانت الأسرة لديها دخل شهري عالٍ.

- تكرار ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز.

- التوقف عن صرف الخبز أو التموين لمدة 6 أشهر متتالية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين

- صورة البطاقة الشخصية و شهادة الميلاد للأبناء.

- رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق - للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم، قيمته لا تزيد على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.