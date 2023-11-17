توضيح من «التموين» بشأن شروط استخراج البطاقات لأول مرة

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن استخراج بطاقة التموين لأول مرة للأسرة التي لم تدرج من قبل على منظومة الدعم التمويني، له عدة ضوابط موضوعة مع وزارة التضامن الاجتماعي، قبل الرفض أو الموافقة.

استخراج بطاقة التموين لأول مرة لأي أسرة

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، أن استخراج بطاقة التموين لأول مرة للأسر التي لم تحصل على دعم تمويني من قبل، يتوقف على مدى استحقاق الأسرة، مشيرة لوجود تنسيق دائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من كون الأسرة المتقدمة بطلب إستخراج بطاقة التموين من الأسر الأولى بالرعاية، المدرجين بمظلة الحماية الاجتماعية بقاعدة بيانات وزارة التضامن.

تنسيق مشترك مع التضامن الاجتماعي

ونوهت المصادر إلى أن الطلبات التي تقدم من مواطنين جدد لطلب استخراج بطاقة تموين لأول مرة، يتم عرضها على الدكتور علي المصيلحي وزرير التموين والتجارة الداخلية، من أجل البت فيها، لضرورة الحصولب على موافقته أولا بعد فحص وبحث الطلبات مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن الطلبات التي يتم فحصها تكون للأسر الأولى بالرعاية فقط.

فيما تتوقف خدمة استخراج بطاقة التموين لأول مرة لأي فئة أخرى غير مستحقة للدعم، ولا ينطبق عليها شروط الأولى بالرعاية، وفقا لعدة ضوابط نفذتها وزارة التموين، لإحكام وتنقية منظومة الدعم التمويني للمستحقين فقط.