الرئيس السيسي: انحياز الدولة للمواطن واضح في أسعار الوقود.. ويجب توعية الناس بالضغوط الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عتابا للإعلاميين وكل المشاركين في تشكيل الرأي العام، لتجنبهم الحديث في قضايا وأزمات، تمثل تحديات مهمة أمام تنمية الوطن، وتوفير حياة كريمة لجميع أبنائه.

وقال الرئيس السيسي: «أعيب على المعنيين بالإعلام والأعمال الإبداعية أنه لا أحد يتناول بموضوعية الملفات والأزمات، ومحدش بيقول إن رغيف العيش المفروض يكون بـ2 و 3 جنيه، وإن الكهرباء سعرها المفروض يكون ضعفين أو ثلاثة أضعاف، الكل ممكن يتكلم عن الغلاء، ويطالب بمراعاة ظروف الناس، ويتجنب ذكر الحقائق المتعلقة بهذه الأزمات، إحنا دولة مواردها محدودة، وموازنتها محددة، وتواجه تحديات صعبة، سهل نتكلم عن الحاجات اللى ترضي الناس، لكن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم.. ولو الناس فهمت هتيجي معانا، يعني الناس لازم تعرف أن الكهرباء ممكن تشتغل 24 ساعة، لأن المحطات موجودة، ونستطيع تشغيل الخدمة دون انقطاع، لكن لازم ندفع الفاتورة، وحجم الوقود على مقدار الدعم المقدم».

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لو لم نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتفهم حجم التحديات في البلد لن نتقدم خطوة للأمام»، مؤكدا أنه لا يقصد بهذا الكلام الحديث عن زيادة سعر الكهرباء، لكنه يرغب في توضيح الأمور، وشرح أبعاد الأزمة، لافتا إلى أن وقود السيارات مثلا المواطن يدفع 50% من ثمنه.

وأردف: «احنا دولة فيها 106 ملايين و9 ملايين ضيف، رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة، بنحاول الأمور تمشي.. صحيح فيها قسوة لكن البدائل صعبة».