الرئيس السيسي: أدعو المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية للحصول على إنتاجية أكبر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس محمد جمال غريب، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي لمشاهدة المشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في بني سويف والمنيا، قائلا: «بص على موضوع بني سويف والمنيا والـ 450 ألف فدان في سيناء لأن المستثمر له طريقة أشطر مننا، ودي حاجة كويسة».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «كل المستثمرين مدعوين إنهم يكونوا معانا لأن هما هيقدروا يعملوا اللي محتاجينه أكتر في إدارة المشروع وبإنتاجية أكتر، ومحتاجين أن كمية المياه اللي مش بتتغير نستفيد منها بأننا نزرع أكبر حجم وأكبر إنتاجية تيجي منها».