رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية للبنين في دسوق

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، حيث استطلع خلالها أراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات ومدى ملائمتها لمستويات الطلاب، وأثنى على حسن سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الصفتي، عميد الكلية، والدكتور أيمن المستكاوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهلفي، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية، وجمع من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رئيس الجامعة يوجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي إهمال أو تقصير

ووجّه رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي إهمال أو تقصير مما يخل بالنظام العام للامتحانات.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة تواجد جميع أعضاء الكنترولات وأساتذة المادة والمشرفين على اللجان والملاحظين كل في موقعه وتخصصه، وكذا أعضاء الجهاز الإداري ممن لهم تعلق مباشر بالامتحانات.