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«القاهرة الإخبارية»: تضرر 4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة

كتب:

أحمد العانوسي
06:43 م | السبت 25 مايو 2024
الرصيف البحري بغزة

الرصيف البحري بغزة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تضرر 4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بقطاع غزة، بسبب أحوال الطقس صباح اليوم، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت القيادة، إلى أن السفن انفصلت عن المراسي، وترسو سفينتان الآن على الشاطئ قرب الرصيف البحري في غزة، مؤكدة أن السفينتين الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان.

ولفتت إلى أن الجهود جارية لاستعادة السفن التي تضررت بسبب أحوال الطقس في غزة، ولم ترد أنباء عن إصابات.

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