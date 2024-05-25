باحث: جهود مصر لدعم غزة لم تتوقف لحظة منذ بداية الحرب

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات الأخيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن تؤكد مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وأن مصر تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا ومحوريًا لأمريكا في أي ترتيبات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

المباحثات بين الرئيسين

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر شاشة «دي أم سي»، اليوم السبت، أن المخرج الرئيسي في المباحثات بين الرئيس السيسي وبايدن تمثل في الاتفاق بشكل مؤقت على إدخال المساعدات الإنسانية، وكميات كبيرة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، مشددًا على أن أهمية هذا المخرج يرتبط بكونه تأكيد على الثوابت المصرية المتمثلة في رفض سياسة الأمر الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجهود المصرية على المستوى السياسي لم تتوقف للحظة واحدة منذ الـ 7 من أكتوبر وحتى اليوم، مؤكدًا أن المباحثات المصرية على المستوى الرئاسي أو وزارة الخارجية لم تتوقف منذ بداية الحرب، وتركز بشكل رئيسي على مجموعة من الأولويات وعلى رأسها ضرورة الوقف الفوري والشامل لوقف إطلاق النار والتأكيد على ضرورة استدامة دخول المساعدات لقطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر لديها رؤية خاصة فيما يتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب، تقوم على أن اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيًا بامتياز، منوهًا بأن التحركات المصرية هي أدوار محورية شديدة الأهمية في هذه اللحظة.

وشدد على أننا نعيش خلال الفترة الحالية لحظة مفصلية وتاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ضوء مساعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة أكدت منذ اليوم الأول من الحرب على وجود مساعي إسرائيلي لتصفيتها، وهو ما قوبل بالرفض من مصر.