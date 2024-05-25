أسرة مسرحية «النقطة العميا» تحتفل بمرور 100 ليلة عرض الجمعة المقبلة

تحتفل أسرة مسرحية «النقطة العميا» للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، يوم الجمعة المقبل، بمرور 100 ليلة عرض على مسرح الغد بالبالون في العجوزة، وذلك بحضور شخصيات فنية وثقافية بارزة.

تفاصيل احتفال مسرحية النقطة العميا بمرور 100 ليلة عرض

تأتي هذه الليلة ضمن ثلاث مواسم متتالية، كانت قد حققت نجاحا كبيرا بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كثيفا، منذ انطلاق أولى عروضها في يوم 1 ديسمبر الماضي، وهى من بطولة الفنان نور محمود.

موعد ومكان عرض مسرحية النقطة العميا

يشار إلى أن مسرحية النقطة العميا تعرض خلال 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساء، إذ تستمر على مدار ساعة وربع، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

أبطال مسرحية النقطة العميا

«النقطة العميا» بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين، وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده «نور محمود»، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.