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نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي

كتب:

محمد عزالدين
07:07 م | السبت 25 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال نائب المستشار الألماني، روبيرت هابك، إن إسرائيل تجاوزت الحدود، ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد نائب المستشار الألماني، على أن «المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، تتعارض مع القانون الدولي».

وأشار إلى أنه «لا يمكننا تصور هجوما على رفح الفلسطينية دون خسائر بشرية كبيرة، ولن نسمح بتنفيذ مثل هذا الهجوم».

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