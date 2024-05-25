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بيبسي تطلق حملتها الإعلانية الجديدة التي تجمع ثمانية من أبرز النجوم

كتب:

الوطن
07:49 م | السبت 25 مايو 2024
بيبسي

بيبسي

أطلقت بيبسي حملتها الإعلانية الجديدة التي تجمع ثمانية من أبرز نجوم الفن والغناء وكرة القدم من مصر والشرق الأوسط والعالم، وتضمّ عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

يتضمن الإعلان أغنية "خلى كله جديد في جديد" يُغنيها الفنان عمرو دياب، مُعبّرًا عن رحلة تطور العلامة التجارية، والتي تمتد منذ سنوات كثيره وصولًا للوجو الجديد، والذي تم إطلاقه في بداية هذا العام.

ونلاحظ في نهاية الإعلان جملة: "لما توصل للنجاح، متريحش، غير خليك جديد، خليك عطشان"، وهو الشعار الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2021 في حمله إعلانية للنجم العالمي محمد صلاح، لتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعدم التوقف عن التطلع للمزيد.

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بقلم الوطن