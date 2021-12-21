«بيبسي» تتزين بشعار منتدى شباب العالم

أطلقت شركة المياه الغازية "بيبسي" نسخة خاصة من عبوات المياه الغازية تحمل شعار منتدي شباب العالم، قبل انطلاق النسخة الرابعة في 10 يناير 2022، وكانت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم قد انطلقت في 2017 ثم نسخة 2018 وأخيرا نسخة 2019 ثم توقف بسبب جائحة كورونا 2020، وسيعاود منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في يناير المقبل.

أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وسيناقش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ملفات عديدة منها التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لأنهم الشغل الشاغل للعالم في الفترة الأخيرة وستكون على رأس الملفات التي سيتناولها المنتدى، كما سيناقش منتدى شباب العالم موقف المؤسسات الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكيف يتحرك العالم بعد الجائحة، ويتطرق منتدى شباب العالم إلي مناقشة المبادرات التنموية لمواجهة الفقر.

التسجيل في منتدى شباب العالم النسخة الرابعة

وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم انتهاء التسجيل لحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، وسجل على الموقع الرسمي لـ «منتدى شباب العالم» أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.