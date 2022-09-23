الحرب تمنع الروس من بيبسي وماكدونالدز وستاربكس

انضمت شركة بيبسيكو العالمية للمشروبات الغازية التي تنتج سفن آب وبيبسي وماونتن ديو إلى قائمة عدة شركات عالمية، أوقفت إنتاجها في روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

استمرار بيع على مضض

روسيا التي تعد ثالث أكبر سوق للشركة الأمريكية بعد أمريكا والمكسيك، تلقت بيان من شركة بيبسكو نقلتها وكالة أنباء رويترز، وجاء هذا بعد إعلان رسمي في بداية سبتمبر الجاري من الشركة على لسات المتحدث الرسمي باسمها يوضح أن الشركة تتجه لتعليق إنتاجها في روسيا الاتحادية وكل أنشطتها الترويجية ولكن ستظل الشركة تبيع الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال.

استثناء من العقوبات المفروضة

واستثنى الغرب ممثلا في الولايات الأمريكية وأوروبا الأغذية من العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية بعد دخولها أوكرانيا وشمل الاستثناء أيضا تجار التجزئة وصالات الألعاب الرياضية في روسيا.

خسارة تاريخ 60 سنة من التجارة

وبهذا الخروج من السوق الروسي تطوي بيبسيكو تاريخ من العمل في روسيا عمره 60 سنة وقد كانت من الشركات القلائل الأمريكية المسموح لها بالتجارة في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره وفتح الباب أمام المنتجات والشركات الأمريكية في بداية تسعينات القرن الماضي.

خروج متتالي للشركات الأمريكية من روسيا

وخرجت من روسيا أيضا شركات نايكي ومطاعم ماكادونالدز وكافيهات ستاربكس بعد إغلاق الخطوط الجوية الأمريكية الباب أمام الطيران الروسي بجانب عدم السماح لروسيا بالاستيراد من عدة دول.

قرار بيبيسي جاء بعد إعلان روسيا حالة التعبئة العامة في البلاد وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجنيد 300 ألف شاب من أجل مواصلة الحرب في أوكرانيا التي تدخل شهر السابع وأثرت على أسعار الطاقة والغذاء في كل أنحاء العالم، وزاد التضخم في عدة بلدان حول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت سعر الفائدة فيها للمرة الثالثة هذا العام لكبح معدلات التضخم بها.