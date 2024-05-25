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«حماة الوطن» ينظم ندوات بالمحافظات للتوعية بالقضية الفلسطينية

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:31 م | السبت 25 مايو 2024
جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

نظم حزب «حماة الوطن»، عددا كبيرا من الندوات التثقيفية السياسية في شتى أنحاء الجمهورية، للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية.

«حماة الوطن» يدعم جهود الدولة المصرية

جاء ذلك في إطار نهج الحزب الذي دعم منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزة، جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار، وعدم تمدد وتوسع العمليات العسكرية، ودخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية إلى كامل قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب.

كما دعم الحزب، الرفض المصري القاطع لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

ووقف «حماة الوطن»، خلف الرئيس السيسي في موقفه الحازم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

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