«حماة الوطن» بشمال سيناء يعقد لقاء حول التوعية بدور جهاز تنمية المشروعات

بدأ حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء سلسلة فعاليات خيرية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبدأت تلك الفعاليات بتنظيم أمانة المرأة بالحزب، لقاء حول دور الجهاز في دعم جميع فئات المجتمع، وخاصة السيدات والشباب، لإتاحة مشروعات تنموية مختلفة، تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة بما يحقق عائد ربحي للنساء والفتيات المقبلات على الزواج.

وقال حسناء الشريف أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، إن الغرض من التحضيرات فتح أفاق جديدة بالمجتمع، والعمل على التنسيق الفعلي مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص جديدة للمرأة العاملة، سواء المعيلة، أو التي تبحث عن فرص عمل، ومقبلة على الزواج.

إطلاق المشروعات الخاصة بالنساء

بدوره أكد المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحماة الوطن، إن الحزب قد أخذ إشارة البدء لفتح أفاق جديدة مع جميع المساهمين في جهاز المشروعات، وأن هناك فرص عمل سيتم خلقها من خلال دراسة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبدء الفوري لإنجازها.