انطلاق فعاليات حفل ختام الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل ختام الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته يوم 14 مايو الجاري، وتوافد عدد كبير من الفنانين، من بينهم المخرج العالمي جورج لوكاس.

جوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائي

ومن المقرر أن يجري الاعلان عن الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية، ضمن فعاليات اليوم من حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، وجوائز أفلام المسابقة الرسمية، التي ترأس لجنة تحكيمها المخرجة جريتا جيرويج، رئيسة اللجنة، بعضوية كل من: ليلى جلادستون، وإيفا جرين، ونادين لبكي، وهيروكازو كوريدا، وإبرو سيلان، وبييرفرانشيسكو فافينو.

فوز فيلم «رفعت عيني للسما» بجائزة أفضل فيلم تسجيلي

وقد حصد فيلم «رفعت عيني للسما»، جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، وهو أول فيلم مصري يفوز بالجائزة في مهرجان كان السينمائي منذ تأسيسه، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.