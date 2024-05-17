إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما تزامنا مع عرضه بمهرجان «كان»

اطلقت شركة فلوكة فيلمز الإعلان الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما، تزامناً مع عرضه اليوم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان «كان» في نسختها الـ63 المقررة إقامتها في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، ويظهر الإعلان 6 فتيات يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

تحلم «ماجدة» بالسفر الى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم «هايدي» بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم «مونيكا» بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات إلى نساء صغيرات.

ويعتبر فيلم رفعت عيني للسما أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، إضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

قصة وأبطال فيلم رفعت عيني للسما

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم رفعت عيني للسما من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق عرض فيلمهما الروائي القصير «فخ» في مهرجان كان عام 2019، وحصل الفيلم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام، كما عرض فيلمهما التسجيلي «نهايات سعيدة» عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.