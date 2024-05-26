يتميز مولود برج الأسد بشخصية قيادية وثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، وحبه الشديد لعمله، وإفراطه في تناول الطعام ويفضل التسوق وشراء أشياء باهظة الثمن.

ومن مشاهير برج الأسد، النجم فريد شوقي، وأحمد عز، ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأحد 26-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد بمساعدة من حولك ولا تكن أنانيًا حتى تظل محبوباً من الجميع، ولاتهمل قواعد العمل حتى لا تتعرض لعقوبات في الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد على الصعيد العاطفي أن تتعاون مع شريك حياتك ولا تتجاهله حتى تعيش حياة مستقرة سعيدة، كما كنت تحلم طوال الوقت، وتحسين علاقتك بأطفالك.