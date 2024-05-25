5 معلومات عن جورج لوكاس بعد تكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، عن تكريم المخرج العالمي جورج لوكاس، بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، من خلال بيان عبر موقعها الرسمي، والذى نكشف 5 معلومات عنه فى السطور التالية.

أبرز المعلومات عن جورج لوكاس

جورج لوكاس هو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج، ويمتلك عددا من أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود وهو من مواليد عام 1944.

دفع شغف جورج لوكاس بحب قراءة قصص المغامرات منذ طفولته وهو ما جعله يعشق التاريخ ويجمع الكتب المصورة.

نجح في الجمع بين حب السينما والتكنولوجيا، وبين حب الابتكار والأساطير.

شارك المخرج جورج لوكاس لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 1971 من خلال فيلم الخيال العلمي THX 1138.

كان جورج لوكاس المنتج التنفيذي والمخرج والكاتب لسلسلة أفلام Star Wars حتى فيلم Star Wars: Episode III " Revenge of the Sith" في عام 2005.

وصول جورج لوكاس لحفل ختام مهرجان كان

ووصل منذ قليل المخرج جورج لوكاس إلى السجادة الحمراء وحرصت ادارة مهرجان كان السينمائي لدخوله على أنغام الموسيقى التصويرية لسلسة الأفلام العالمية الشهيرة stars war والتي قام بإنتاجها.