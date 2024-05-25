أبرز المعلومات عن محور هشام عرفات وزير النقل السابق.. افتتحه الرئيس اليوم

شريان حياة جديد، أُضيف لمنظومة النقل في مصر، ألا وهو محور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، إذ أُطلق الاسم على المحور بعد وفاة الوزير السابق بحوالي 10 أيام، ويربط المحور بين محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا لخدمة أبناء الوجه القبلي وتسهيل الحركة التجارية ونقل البضائع.

محور الدكتور هشام عرفات، الذي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاحه اليوم، ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، يشتمل على 13 عملا صناعيا «11 نفقا و2 فتحة مخرات سيول»، إذ تم تطويره بإضافة حارتين خرسانيتين، عرض الحارة 5 أمتار، ويبلغ طول المحور 18 كيلومترا، والحارات الجديدة التي أضيفت للمحور، تستهدف خدمة الحمولات الكبيرة لعربات النقل الثقيل.

مَن هو الدكتور هشام عرفات؟

- تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم مدني عام 1985.

- حاصل على الماجستير في 1991 من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

- حاصل على درجة الدكتوراه بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة بروانشفيج الألمانية عام 98 فى أساسات الكبارى.

- عضو الكود المصري للكبارى وعضو الكود العربى للجسور وعضو جمعية الأنفاق العالمية.

أهم المشروعات التي ساهم في تخطيطها وتصميمها وتنفيذها

- تصميم كوبرى السلام أعلى قناة السويس البر الغربى.

- تصميم كوبرى الملجم على النيل فى أسوان والحاصل على جائزة أفضل مشروع للبنية التحتية فى العالم عام 2005.

- ازدواج السكة الحديد «إدفو – أسوان».

- تدعيم أساسات كوبرى سكة حديد «قنا -سفاجا» على النيل.

- كوبرى الرسوة للسكة الحديد فى مدخل مدينة بورسعيد.

- تصميم والإشراف على أعمال الخط الثانى لمترو الأنفاق قطاع شبرا.

- الإشراف على المرحلة الأولى من الخط الثالث «العتبة – العباسية» وتخطيط العمل بالمرحلة الثانية.

- تصميم رصيف محطة دمياط لتصدير الغاز المسال.