نائب رئيس «المؤتمر»: مصر بوابة السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

ثمن الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، موقف مصر التاريخي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أن مصر بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة.

مصر لها دور محوري في دعم القضية الفلسطينية

وأضاف غنيم، أن دور القاهرة المحوري في حل القضية الفلسطينية، يرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين، مثمنا دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الإجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ووقف الحرب، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تأكيد على الدور المصري أيضا في حل القضية.