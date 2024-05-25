كاتب صحفي: دور مصر قوي وفاعل في دعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي، بلال الدوي، إنَّ اتصالات عديدة تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره الأمريكي جو بايدن خلال الفترة الماضية، تناول الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وتابع «الدوي»، خلال استضافته على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه طوال الأسبوع الماضي تعرض الدور المصري لشائعات مغرضة وغير صحيحة بالمرة وكاذبة، والغرض منها النيل من الدور المصري القوي للغاية، ولكن اتصال بايدن بالرئيس السيسي دليل على قوة مصر وفاعلية دورها في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وفيه رد على المغرضين.

وأوضح أنَّ المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، جاءت كاشفة لما يحدث في الشرق الأوسط على مدار أسبوع، والشائعات المغرضة تعرضت لصميم ما أقدمت عليه الدولة المصرية من إيجابيات أرادت الآلة الإعلامية المغرضة تشويهها، وتحويلها إلى «سلبية».