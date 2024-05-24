رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تأكيد بايدن رفض تهجير الفلسطينيين انتصار للموقف المصري

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مفاوضات التهدئة في غزة يعد دليلاً قاطعًا على زيف الادعاءات التي تروج بأن مصر تعرقل مفاوضات التهدئة.

رؤية الدولة المصرية هي الأكثر دقة

وأوضح، أن تكرار الاتصالات من الجانب الأمريكي بالقيادة السياسية في مصر هو اعتراف واضح من القوة الأكبر عالميًا بأن رؤية الدولة المصرية هي الأكثر دقة، وأن الحل ينطلق من القاهرة.

وأشار إلى أن تأكيد بايدن خلال الاتصال على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية ورفضه للتهجير هو انتصار للموقف المصري منذ بداية الأزمة، حيث تحملت مصر الضغوطات الدولية لرفض هذا السيناريو.

وشدد على أن محاولات البعض الانتقاص من الدور المصري هي مساعٍ بائسة من بعض القوى الإقليمية التي تسعى لإشعال المنطقة لتحقيق أجندات خفية ولا تريد الخير للشعب الفلسطيني.